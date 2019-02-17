مصر | المستشار عمر شريف: الدستور كفل كل الحقوق للأجانب المقيمين في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار عمر شريف: الدستور كفل كل الحقوق للأجانب المقيمين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية المنعقد بفندق الريتز كارلتون، إن الدستور كفل كل الحقوق للأجانب المقيمين في مصر.

وشهدت الجلسة الرئيسية حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة إليكترونية أفريقية للقضاء الدستوري على مستوى أفريقيا.

وقال المستشار حنفي الجبالي، إن القضاء الدستوري هو من يحمي ويصون الحقوق لذلك تم إطلاق المنصة الالكترونية التي ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في أفريقيا وشرح مضامينها.

وانطلقت اليوم فاعليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية التي تستضيفه المحكمة الدستورية المصرية خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة إليكترونية أفريقية للقضاء الدستوري على مستوى إفريقيا.