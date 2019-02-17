شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تتخذ إجراءات احترازية لحماية هرم زوسر من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تقلبات جوية وتوقعات بمزيد من تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة، تتخذ وزارة الآثار حذرها وتجري عمليات حماية للآثار، خاصة هرم زوسر، بمنطقة سقارة الأثرية.

وقال المهندس وعد أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: إن «افتتاح مشروع تطوير هرم زوسر من المقرر أن يكون خلال العام الحالي لذا تجرى أعمال ترميم الهرم على قدم وساق، حتى أنها قاربت على الانتهاء».

ولفت «أبوالعلا» إلى أنه يتم حاليا إجراء عمليات حماية احترازية للأحجار، وفي حال سقوط الأمطار تتم حماية الأحجار لتجنب تراكم مياه الأمطار بها، وذلك عن طريق تفكيك الأحجار وتركيبها مرة أخرى.

وأضاف «أبوالعلا»: «نعمل حاليا في مصاطب الهرم»، موضحا تتم تكسية لظهر المصاطب تجنبا لتراكم مياه الأمطار فيها.

وتابع: «مرحلة المصاطب هذه تعد المرحلة قبل الأخيرة من انتهاء أعمال الترميم، ليكون بعدها فك السقالات والترميم تحتها, وافتتاح المشروع في الوقت المحدد».

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد خلال يناير الماضي، منطقة آثار سقارة للوقوف على مشروعات الترميم الجارية بها، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم هرم زوسر قبل نهاية يونيو المقبل.