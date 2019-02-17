شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: كفاءة استخدام مياه الرى فى مصر من أعلى نسب الكفاءة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن كفاءة استخدام مياه الرى فى مصر من أعلى نسب الكفاءة عالميا بالمقارنة بالدول النامية التى لها نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والمجال مفتوح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد عبد العاطى فى كلمته اليوم خلال الندوة التى عقدت بالمركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية بحضور عدد من عمداء كليات الهندسة والزراعة والعلوم على أهمية التعاون بين جميع جهات الدولة فى قضايا المياه وتبادل الخبرات لتحقيق المنفعه للجميع، وكذلك ضرورة تعظيم الاستفادة من الجهود فى دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية فى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عبد العاطى على التجارب والخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر والتى تملك تاريخ طويل فى هذا المجال.

ولفت عبد العاطى إلى المشكلات الحالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه فى مصر كنتيجة لثبات مواردنا المائية المتجددة من مياه النيل بالتوازى مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة فى الاحتياجات.