شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حيوانات محنطة مع راكب خليجى فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولى، 3 معاذ وخروف محنطين مع راكب خليجى، وتنازل الراكب عن الحيوانات بعد إبلاغه بعدم السماح بسفرها بسبب قوانيين الحياه البرية.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة رقم 386، فوجئت سلطات التأمين بمحاولة سفر الراكب ومعه 3 معاذ وخروف محنطين، تم استدعاء مكتب الحياة البرية بالمطار، والذى رفض شحن الحيوانات وفقا لقوانيين الحياة البرية التى تمنع شحنها مع الركاب خارج البلاد،و قررالراكب التنازل عن الحيوانات مقابل السماح له بالسفر وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية .