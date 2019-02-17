شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: أردوغان أجير صغير عن الأمريكان.. وسنحرر كل شبر فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس السورى بشار الأسد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالأجير الصغير عند الأمريكيين، يستنجد بهم لخلق المنطقة الآمنة شمال سوريا التى يسعى لها منذ بداية الأزمة فى سوريا.

وقال الأسد فى كلمة أمام المجالس المحلية اليوم الأحد: "الأعداء فشلوا فى الاعتماد على الإرهاب والعملاء، فانتقلوا للمرحلة الثالثة، وهى تفعيل العميل التركى فى المناطق الشمالية".

وتابع الأسد، "أردوغان ليس سوى أجير صغير عند الأمريكان.. فالمنطقة الآمنة التى يعمل عليها التركى هى نفسها التى حاول إنشاءها منذ بداية الأزمة فى سوريا".

وأكد الأسد أن كل شبر فى سوريا سيحرر من الإرهابيين ومن كل المحتلين فى الأراضي السورية، مشيرا إلى أن أى شبر من سوريا سيحرر وأن أى محتل سنتعامل معه كعدو وهذه بديهة وطنية غير خاضعة للنقاش.

وجدد الأسد من تأكيده على المساعى الفاشلة فى كل من يعتمد على الجانب الأمريكى، مضيفا "لمن يراهن على الأمريكى لن يحميكم الأمريكى بل سيقايض عليكم ولن يحميكم سوى الجيش السورى".