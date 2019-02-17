علاء ثابت: ضياء رشوان ابن الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعرب علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام عن سعادته باستقبال ضياء رشوان المرشح نقيبا للصحفيين، بجريدة الأهرام، موضحا أنه ابن الأهرام.

وأشار علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، خلال استقباله ضياء رشوان بصالة التحرير بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أن رشوان له تجربة سابقة نقيبا للصحفيين، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن المهنة وأوجاعها وأحلامها، وما نريد أن نصل إليه.

وأوضح أن لقاء رشوان وسلامة، في مشهد جميل ورائع، لأنه يعبر علي الود والاحترام والتقدير المتبادل، موضحا أن رشوان اختار الأهرام لانطلاق جولاته لأنها بيته.​