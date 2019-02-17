وزير الأوقاف: تكثيف أنشطة وبرامج الوزارة الموجهة لقارة إفريقيا خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد أنه تقرر تكثيف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة والموجهة لقارة إفريقيا هذا العام 2019 بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، قائلا: "سيتم تنظيم ندوة خاصة حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية".

وأوضح وزير الأوقاف، خلال لقائه مع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، أنه تم تخصيص ملف خاص للتعريف بالدول الإفريقية بمجلة (منبر الإسلام) الصادرة عن المجلس يتناول كل المعلومات عن تلك الدول للتعريف بها وتعزيز التعاون معها وحول علماء الدين الوسطى بإفريقيا.

ونوه بأن مركز التدريب للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية تم تطويره ليصبح مركزا عالميا رسميا لمنح شهادات معتمدة، وكذلك سيتم إنشاء مركز دراسات بحثية معتمد بالأكاديمية لإعداد دراسات متخصصة شرعية وثقافية متنوعة في إطار دعم الأكاديمية.

وأشار إلى قرب انتهاء الوزارة من إعداد أول أطلس بكل أملاك الوقف الخيري والأهلي بمحافظات الجمهورية باسم الوقف وصاحبه وما طرأ عليه، ويتم إعداده مع هيئة المساحة التي رفعت الوقف على الطبيعة وبشكل معتمد في إطار سياسة الوزارة للحفاظ على الوقف..متوقعا أن يصل إلى ما بين 50 و60 مجلدا وسيتم وضعه إلكترونيا ووضع نسخ منه بالوزارة والمساحة ودار الوثائق.​