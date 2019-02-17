مستشار وكالة الفضاء الروسية: إطلاق مجموعة أقمار مصرية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية بالشرق الأوسط، إن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لديها مجموعة من أقمار الجيل الجديد، في إطار سعي مصر لإمتلاك هذه التكنولوجيا التي أصبحت منهجًا دراسيًا في الجامعات العالمية.

وأضاف الشافعي، في حوار لمصراوي، أنه سيتم خلال العام الجاري إطلاق أقمار أخرى لكنها أقل في الحجم وتتعلق بمجالات البث الإذاعي والتليفزيوني، وذلك بالتعاون مع الصين وفرنسا.

وأوضح أن القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A" الذي سيتم إطلاقه 24 فبراير الجاري، يؤكد متانة علاقات الجانب الروسي مع مصر على مر السنين، مؤكدًا أن التعاون المصري الروسي في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعة والفضاء الخارجي مستمر خلال السنوات المقبلة.