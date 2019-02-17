شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى إسنا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير والإنشاءات بمستسفى إسنا بمحافظة الأقصر، تمهيدا لافتتاحه، بتكلفة بلغت 301 مليون جنيه للإنشاءات.

تأتي هذه الزيارة عقب انتهاء جولة الوزيرة بمحافظة قنا، صباح اليوم الأحد، وتفقدها عددا من المنشآت الطبية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن المستشفى تم بدء العمل به، في 25 مارس 2015، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال به 95%، وهو تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذه وفقا لمعايير الجودة لبناء المستشفيات، ليصبح صرحا طبيا لخدمة مرضى الأقصر، حيث يشرف على تنفيذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المنتظر استلامه خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضافت وزيرة الصحة أنه تم إنشاء مستشفى إسنا الجديد على 6 أدوار عليا، بالإضافة إلى الدور الأرضي، لافتة إلى أن المستشفى يحتوى على 250 سريرا، و9 غرف عمليات، و77 غرفة إقامة، و8 غرف إفاقة، وغرفتين للعزل، وغرفتي عمليات ولادة قيصري، بالإضافة إلى كشكين ولادة، كما أن المستشفى به أقسام للمناظير، وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، كما يحتوى قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريرين إنعاش، و4 أسرة فرز وسرير صدمة، وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل، و15 عيادة خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسي والمقطعية، كما يشمل المستشفى على قسم لسكن الأطباء، وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى.

كما يحتوى المبنى الخلفي للمستشفى على مطبخ ومغسلة وغرفة للنفايات وقسم العلاج الطبيعى وغرفة الغازات وحدة التعقيم، بالإضافة إلى مخازن الرئيسية الصيدلية الرئيسية.

وأبدت وزيرة الصحة بعض الملاحظات خلال الزيارة، ووجهت الشركة المنفذة بتعديلها قبل الاستلام.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه ستتم الاستعانة بأهالي وأبناء مدينة إسنا للعمل فى المستشفى عن طريق التعاقد فى أقسام النظافة والأمن والصيانة، وذلك بعد تدريبهم.