شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يغادر ميونخ الألمانية بعد زيارة رسمية 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل مدينة ميونخ الألمانية بعد زيارة استمرت 4 أيام، شارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن. وعقد السيسي خلال الزيارة عددًا من اللقاءات المهمة مع كل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورئيسي أوكرانيا وأستونيا، كما التقى الرئيس السيسي مع مجموعة من رؤساء الشركات الألمانية والعالمية ومنها مرسيدس وبي إم دبليو، كما ألقى كلمة مهمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن.

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