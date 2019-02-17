شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عروض مهرجان أسوان للثقافة والفنون على لنشات نيلية بحضور وزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأحد، بدء انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون السابع.

ويشارك في المهرجان 26 فرقة للفنون الشعبية والفلكلورية الدولية والمحلية، التي قدمت عروضًا فنية وأغاني ورقصات فوق اللنشات النيلية وسط النيل.

وتابعت الوزيرة عروض الفرق المشاركة في المهرجان من على ظهر لنش نيلي، كما حضرت عروضًا فنية للفرق المشاركة، انطلقت من أمام قصر ثقافة العقاد مرورًا بالسوق السياحية حتى ميدان المحطة، وسط مشاركة السائحين الأجانب.

وتنتمي فرق المهرجان إلى أندونيسيا وغانا والكونغو والمغرب والأردن والصين وبولندا والسودان وتوجو والجزائر وتونس وفلسطين، إضافة إلى عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية، وهي الأقصر وسوهاج وبورسعيد والعريش ومطروح وفرقة أسوان للفنون الشعبية.

وقالت وزيرة الثقافة إن الفعاليات تأتي تزامنًا مع إقامة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية بالمحافظة، والتى تقام في توقيت واحد من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقيادة السياسية بإعلان أسوان عاصمة للثقافة الأفريقية.

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون