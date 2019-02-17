شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء: كلمة الرئيس السيسي بميونخ «منهج عملي وتفصيلي» لمواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن تعتبر منهجًا عمليًا وبرنامجًا تفصيليًا لمواجهة الإرهاب في المنطقة والقارة الأفريقية.

ووصف المرصد، في بيان له، الأحد، الكلمة بأنها «تاريخية»، مٌعتبرًا أنها «سعت إلى وضع المبادئ والقيم الأساسية والاسترشادية لوضع حد لتفاقم أزمات الأمن في المنطقة، وتتمثل تلك المبادئ في: ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، تمكين المرأة التي تعد نصف المجتمع، الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية، خلق الوظائف وزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الاندماج والتكامل الإقليمي».

وأضاف مرصد الفتاوى أن تناول الكلمة لدور مصر في حل الأزمات الأمنية والدفع بالقارة والمنطقة إلى الأمن والاستقرار «يعبِّر عن الدور التاريخي لمصر»،

وأشار المرصد إلى أن حديث الرئيس حول القضية الفلسطينية والأزمة الليبية وقضايا الهجرة واللاجئين يبرز مدى الوعي الكامل والشامل لرؤية الدولة المصرية في التعامل مع جذور الأزمات المتعلقة بالأمن في المنطقة.