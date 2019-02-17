شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قلبية مُفاجئة تُنهي حياة أقدم سجين مصري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى مساء أمس السبت، كمال ثابت عبد المجيد، أقدم سجين في مصر، داخل منزله بقرية «الديابات» بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد شهرين من خروجه من السجن، بعد أن قضى ما يقرب من 45 عامًا خلف القضبان.

وكان المذكور- بحسب قول أقاربه - قد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وتم نقله على الفور إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة داخل المستشفى.

وفي ديسمبر 2018، وبعد مرور أكثر من 40 عامًا على «كمال» في السجن، ما جعلهُ يكتسب لقب «أقدم سجين في العالم»، قالت وزارة الداخلية إنه تم الإفراج عن 237 سجينًا، من بينهم أقدم سجين في مصر، المودع بسجن شديد الحراسة بالمنيا، إذ أوضحت الوزارة في بيانها آنذاك، أن القرار جاء: «استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مده العقوبة، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر».

وكان الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، قد التقى بالسجين المذكور في مكتبه،17 ديسمبر الماضي، عقب خروجه من السجن، واستمع إلى مطالبه، إذ طلب توفير سكن مناسب له، ومصدر للرزق، وصرف معاش له من التضامن الاجتماعي.