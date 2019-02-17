شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خطية من السيسي إلى السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي. تسلّم الرسالة خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني. جاء خلال استقباله بمكتبه صباح الأحد، السفير محمد فهمي غنيم، سفير مصر لدى السلطنة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الوديَّة واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين.

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