شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يستأنف جولاته الميدانية بزيارة جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الأحد، جولاته الميدانية بالمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً.

ويقوم بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء خالد فودة فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، ويقوم بتسليم بعض شهادات «أمان» للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ، الأحد، بتسليم عدد من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وطرح 1345 فرصة عمل للشباب، تُخصص منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمنشآت شرم الشيخ.

ويشهدان توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لنحو 10150 عاملاً بفنادق وقرى شرم الشيخ، وتقوم مديرية القوى العاملة بعرض تجربة أحد الفنادق الكبرى لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ختام ندوة العمالة غير المنتظمة سيتم توزيع شهادات تقدير على عدد من الشركات العاملة بالمحافظة، والتي تسهم في تشغيل العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن بعض فنادق شرم الشيخ وطابا.