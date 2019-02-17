محافظ الجيزة يتابع الحملة القومية لمكافحة الأنيميا والتقزم بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الحملة القومية لمكافحة أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، على مستوى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة الأنيميا والتقزم والسمنة بين صفوف طلبة المدارس الابتدائية.

وقال المحافظ إن المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة بهدف الكشف على 1,3 مليون طالب وطالبة من خلال لجان طبية تجوب جميع المدارس الابتدائية على مستوي المحافظة، تحت شعار " أولادنا أمانة نحميهم ونحافظ عليهم" والتي تستمر حتى 28 فبراير الجارى.

وأشار راشد إلى أن الدولة حريصة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة، لأبنائنا الطلبة، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية حرصاً على تخريج أجيال من الشباب لايعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بضرورة إجراء المسح الطبي لطلبة المرحلة الابتدائية مع رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم والانتهاء من المسح الطبي في الموعد المحدد وتنظيم قوافل طبية تجوب جميع انحاء المحافظة والقري الاكثر احتياجاً .

وأضاف راشد أن المحافظة استعدت بالتجهيزات الطبية اللازمة لاستقبال الحملة القومية 100 مليون صحة والتي يرعاها السيد رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض الغير سارية ضغط وسكر وسمنة حيث والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 1/3/2019 وتستمر حتي نهاية شهر أبريل.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة أن الحملة تستهدف الاكتشاف المبكر للأنيميا لدى اطفال المدارس والتى تؤثر على نشاط الطفل وتحصيله الدراسى إلى جانب الكشف المبكر لحالات قصر القامة والتى يستلزم علاجها فى هذه مرحلة من العمر وان الطلاب المصابين سيخضعون للفحص الطبي والتحاليل المكثفة عقب ثبوت اصابتهم باي من الامراض التي يشملها المسح وسيتلقون العلاج بالمجان .

وتفقدت الدكتورة هناء سرور أعمال الفحص الطبى الشامل لمكافحة امراض الانيميا والتقزم والسمنة بمدرستى الخلفاء الراشدين الابتدائية بالعمرانية والشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بالدقي.