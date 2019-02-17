الزراعة: طرح منتجات مشروع غرب غرب المنيا في الأسواق بسعر التكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قرر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، طرح منتجات مشروع غرب غرب المنيا في منافذ الوزارة للمواطنين بسعر التكلفة.
وقال "أبوستيت"، في بيان اليوم، إن سياسة الوزارة هي القضاء على الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة.
ولفت إلى أنه يتم بيع كيلو الطماطم في منافذ الوزارة من منتجات مشروع غرب غرب المنيا بسعر 3 جنيهات للكليو، والكرنبة بـ 5 جنيهات، وهي أسعار تقريبا أقل من نصف ثمنها في الأسواق.
وأضاف أن سيارة التوزيع متواجدة يوميا من الساعة العاشرة صباحا عند مقر الوزارة بالدقي.
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام أمس بزيارة مشروع غرب غرب المنيا الذي يستهدف زراعة وتنمية 20 ألف فدان.
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