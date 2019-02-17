"دينية النواب" تتفقد مسجدي العبابدة والحصاوية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، منذ قليل، مسجدى (علي السيد بالعبابدة - و الحصاوية) بمحافظة قنا - للوقوف على حالتهم على أرض الواقع، وذلك برفقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور هشام عبد العزيز علي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وجاءت زيارة اللجنة الدينية بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، والذي رافق اللجنة في الزيارة، حيث يحتاج المسجدان إلي إحلال وتجديد.

وخلال تفقد وفد اللجنة الدينية بالبرلمان للمسجدين، أكد الأهالى حاجة المسجدين للفرش والتكييفات، مطالبين بدعم المسجدين وسرعة توفير الفرش والتكييفات ومدرسة قرآنية بمسجد علي السيد.

ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة، كما ضم وفد مجلس النواب هويدا صالح أمين اللجنة الدينية، وعبد الحليم إبراهيم مساعد أمين اللجنة، وشادى نبيل.​