مهلة زمنية لترخيص الـ "توكتوك" بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حي عين شمس، بمحافظة القاهرة، فتح باب التسجيل لبيانات التوكتوك وترخيصه خلال الفترة المقبلة.

وقال الحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأحد، إنه سيتم فتح باب التسجيل اعتبارًا من 16 وحتى 28 فبراير الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وأكد حي عين شمس، أنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم مصادرة أي توكتوك لم يتم تسجيل بياناته.