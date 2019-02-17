"معلمات السنية": لدينا رهبة من نظام الثانوية المعدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعربت معلمات مدرسة السنية الثانوية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب الثانوية، بمحافظة القاهرة، عن سعادتهن بالمشاركة في تطبيق نظام الثانوية المعدل، المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي.

جاء هذا خلال حضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، عملية تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السنية الثانوية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، بحضور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقالت عبير محمود صالح، رئيس قسم اللغة العربية بالمدرسة، إنها سعيدة جدا بالمشاركة في تجربة تطوير التعليم التي يقودها الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، موضحةأنها تلقت تدريبات مكثفة، خلال الفترة الماضية من أجل التعامل مع أجهزة "التابلت"، والشاشات التفاعلية، وتنتظر تدريب آخر خلال الأسبوع القادم، من أجل تحسين قدراتها في التعامل مع المنظومة التعليمية الجديدة. ولتحقيق أكبر استفادة للطالبات.

وأضافت آمال عبد العزيز، إحدى المعلمات، أن تجربة نظام الثانوية المعدل شأنها شأن أي تجربة جديدة، تحتاج بعض الوقت ليستوعبها الطلاب، مشيرة إلى ـن هناك نوعا من الرهبة بين الطالبات والمعلمات، إلا أنه في رأيها الشخصي ترى التجربة رائعة؛ لأنها ستنقل منظومة التعليم المصرية من نظام الحفظ والتلقين، إلى الإبداع والتفكير، واكتشاف القدرات، متوقعة أن تؤتي التجربة ثمارها خلال الفترة القادمة، بما ينعكس على ارتفاع التصنيف المصري في مجال التعليم على مستوى العالم.

وبدأ توزيع أجهزة "التابلت"، على جميع المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة، اعتبارا من اليوم الأحد.​