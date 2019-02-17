البيئة تنظم معسكرا بيئيا للشباب استعدادا لمنتدى الشباب الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أقامت وزارة البيئة أول معسكر بيئي كشفي بمحمية سالوجا وغزال في أسوان، بقطاع حماية الطبيعة، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لدمج الشباب في العمل البيئي، لخلق كيانات شبابية قادرة على حماية البيئة ، خاصة مع تنظيم منتدى الشباب الإفريقي بمحافظة أسوان خلال شهر مارس المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن المعسكر يهدف إلى التعريف بالقضايا البيئية وأهمية المحميات الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ودور الشباب في حماية البيئة، بالإضافة إلى استكمال الحوار المجتمعي الذي أطلقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الشباب لدمجهم في العمل البيئي ودعم وتبني أفكارهم ومشاريعهم في حماية البيئة وتفعيل آليات التنمية المستدامة.

تناول المعسكر مناقشة قضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة و دور الشباب في طرح المبادرات الشبابية في حماية البيئة والموارد الطبيعية خلال منتدى الشباب الإفريقي ، وفق رؤى مبتكرة ، خاصة مع دعم الحكومة للشباب واتجاه الوزارة لدعم الشباب لريادة الأعمال في مجال العمل البيئي كأحد الأدوات الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

كما أشار مدير محمية سالوجا وغزال إلى أنه تم خلال المعسكر الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة ، للتوعية بأهميتها كأوساط حيوية هامة لبعض الكائنات الحية وخاصة الطيور المائية المهاجرة التي تعبر القارات.​