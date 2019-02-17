وزيرة الهجرة لـ"الجالية المصرية بأفريقيا": أعدكم بزيارة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تهتم بالتواصل مع أشقائنا بالقارة الأفريقية والمصريين المتواجدين داخل هذه القارة.

وأوضحت الوزيرة، في مقالها بالعدد الثاني من مجلة "مصر معاك": "لدينا جالية كبيرة في جنوب أفريقيا هي الجالية الأكبر من حيث العدد، وهناك مصريون يعملون في كثير من الدول الأفريقية".

وأضافت : "أعدكم بزيارات خاصة لكم؛ نستطيع أن نقول كيف نتواصل لخدمة الوطن، وتلبية احتياجات المصريين في أفريقيا".

وقالت وزيرة الهجرة، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تضعنا أمام مسئولية التواصل مع المزيد من إشراك المصريين بالخارج في كل أنشطة التنمية داخل أفريقيا؛ لأن التواجد المصري داخل القارة السمراء يعزز أواصر هذه العلاقات، وهناك جهود مبذولة لتنظيم زيارات وبرامج لأبناء الجيلين الثاني والثالث، ونحن مستعدون لاستقبال أي مجموعة من 20 فردًا من أبناء الجيلين الثاني والثالث.​