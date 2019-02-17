المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل متهمة بالاتجار في الهروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة "سمر سيد"، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في مخدر الهيروين بمصر القديمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وولاء مجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمة سمر سيد، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.