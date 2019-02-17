محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة "سمر سيد"، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في مخدر الهيروين بمصر القديمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وولاء مجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمة سمر سيد، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كانت هذه تفاصيل خبر المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل متهمة بالاتجار في الهروين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.