شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات وبن راشد وبن زايد يعزون السيسي فى ضحايا حادث سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا حادث الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس فى سيناء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين مماثلتين إلى الرئيس السيسى . وأعربوا عن بالغ حزنهم وأسفهم لهذا الحادث الذى أودى بأرواح أبرياء.

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