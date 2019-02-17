شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات :لا تغيير فى قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة أمس السبت، استمرار قبول طلاب الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية بنفس القواعد المطبقة فى مكتب التنسيق فى الأعوام الماضية دون تغيير، على النحو التالى:-

1ـ أن يكون الطالب ناجحا فى ثمانية مواد فى المستوى العادى (O.Level) بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى.

2ـ أن يقدم الطالب نتائج خمسة امتحانات على الأكثر، من بين الامتحانات التى أداها فى مدة الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة.

بالإضافة إلى المواد الثمانية السابقة يشترط ما يلي:

ـ فى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بإحدى كليات قطاع الطب (كليات الطب ـ طب الأسنان ـ الصيدلة ـ العلاج الطبيعى ـ الطب البيطرى ـ التمريض) يجب عليه النجاح فى مادة الأحياء فى المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلى (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الأحياء والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ الرياضيات) بتقدير لا يقل عن (D).

ـ فى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بإحدى كليات قطاع الهندسة (الهندسة ـ الحاسبات والمعلومات ـ الفنون الجميلة "عمارة" ـ التخطيط العمرانى) ضرورة نجاحه فى مادة الرياضيات فى المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلى (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الرياضيات والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ أو المحاسبة) بتقدير لا يقل عن (D).

ـ بالنسبة للكليات النظرية يتم القبول بها بشرط النجاح فى الثمانية مواد فقط فى المستوى العادى بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى، دون شرط دراسة أى مواد فى المستوى المتقدم أو المتقدم التكميلى.

وهذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى مثل ضرورة استكمال التسلسل الدراسي المقرر وتصديق واعتماد الشهادات وفقا لما هو متبع سنويا فى هذا الشأن.