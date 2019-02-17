شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل نظيره المالديفى ورئيس ديوان رئيس المالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، وفدًا من دولة المالديف الذى يتكون من عائشة علي وزير التربية والعلوم، والدكتور أحمد زاهر على وزير الشئون الإسلامية، وعلى زاهر رئيس ديوان الرئيس المالديفى، وذلك للاطلاع على جهود وزارة الأوقاف المصرية فى مواجهة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

قال بيان صحفى لوزارة الأوقاف: إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك ونشر الفكر الوسطى المستنير.