شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث البترول خلال اجتماع مجلس الإدارة يعلن تسجيل 3 براءات اختراع جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد معهد بحوث البترول، صباح اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارته بعام 2019، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، وحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ، ونائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي الدكتور ياسر رفعت و مدير معهد بحوث البترول الدكتور ياسر مصطفى، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عز الرجال، ووكيل وزارة البترول المهندس محمد مؤنس، و رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" المهندس أسامة البقلى.

استهل الاجتماع بدعوة أعضاء مجلس إدارة المعهد لحضور المؤتمر الدولي الثاني والعشرين عن البترول والثروة المعدنية والتنمية والذي سيعقد 26 من فبراير الجارى تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور ياسر مصطفى، مدير نعهد بحوث البترول، الأنشطة العلمية والتدريبية للمعهد حيث تم تعين وترقية عدد من باحثين المعهد، لدرجة أستاذ باحث مساعد و لقب أستاذ باحث ، وتسجيل (5) من الباحثين المساعدين للحصول على درجة الدكتوراه، وأيضاً تسجيل (2) من مساعدى الباحثين بالمعهد للحصول على درجة الماجستير.

وأوضح أن عدد الأبحاث العلمية المنشورة فى مجلات عالمية معتمدة خلال الفترة من1/5/2018 حتى 31/12/2018 بلغ (190) بحثاً، لافتا أن المجلة المصرية للبترول حصلت على تصنيف Q2 التابع لل SJR، وأن المعهد سجل ثلاث براءات إختراع جديدة ، بالإضافة إلى أنه تقدم للحصول على ثلاث براءات أخرى خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن المعهد حصل على العديد من الجوائز العلمية، فقد حصل باحثان من المعهد على جائزة الدولة التشجيعية وحصل باحث على جائزة الهيئات والأفراد، كما فاز مكتب التايكو بالمعهد بالمدالية الفضية فى معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار.

وأشار إلى أن المعهد قام بتوقيع إتفاقيتين تعاون بين المعهد ومركز بحوث وتطوير الفلزات، وأخري بين المعهد و شركة خبراء الزيت والغاز، وإن المعهد بصدد توقيع اتفاقية مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

كما استعرض مدير معهد بحىث البترول، نتائج زيارة المعهد لسلطنة عمان تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى ودعوة مجلس البحث العلمى بالسلطنة لزيارة معهد بحوث البترول المصرى وذلك لبحث وتوطيد أوجه التعاون، مضيفًا أن المعهد استضاف (3) ورشة عمل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبنك المعرفة المصرى.