شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. غدا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقسا مائل للبرودة على شمالا حتى الوجة البحرى والقاهرة.

غدا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقسا مائل للبرودة على شمالا حتى الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

السيسى يبحث مع رئيس "تيسنكروب" العالمية فى ميونيخ مشروع مجمع مصانع الأسمدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامته بميونيخ، "جيدو كيركهوف" الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" العالمية.

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة ثلاث سنوات، برئاسة اللواء سامى حسن منصور الشناوى.

العصار يلتقى وزير دفاع كوريا الجنوبية بمستهل فعاليات "إيديكس 2019" أبوظبى

شارك الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى فعاليات افتتاح معرض إيديكس 2019، والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17-21 فبراير، كما تفقد عدد من أجنحة الدول المشاركة بالمعرض، حيث قام بالإطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بأجنحة عدد من الشركات المشاركة بإيديكس 2019 من مختلف الدول.

بعد تحذيرات "الفاو" من تفشى الجراد.. وزير الزراعة: الوضع مستقر

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازى، للتصدى إلى أى هجوم جراد يؤثر على الإنتاج الزراعى المصرى، ومنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بعد تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تفشى الجراد الصحراوى، وانتشاره على جانبى البحر الأحمر، متجها إلى السعودية ومصر.

"الزراعة": البصل خالٍ من متبقيات المبيدات و99.1% من العينات سليمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلو البصل من متبقيات المبيدات، بعد قيام لجان من الوزارة بسحب العينات الممثلة لشحنات البصل المصرى لكافة دول العالم خلال 2018 تحليلها بغرض تقدير متبقيات المبيدات بها وفقا للتشريعات الدولية، حيث اشارت نتائج التحاليل المعملية أن نسبة العينات السليمة بلغت 99,1% بينما لم يتخطى نسبة العينات المتجاوزة للحدود القصوى بها دوليا لمتبقيات المبيدات 0.9% وتم استبعادها فى حينه.

الشرطة في خدمة كبار السن والمرضى.. تسهيلات بالجوازات للمسنين

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

مصر تطلق أول منصة قضائية إفريقية إلكترونية لدعم التعاون بين دول القارة

أعلن المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميا تدشين أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية المنعقد حاليا باحد الفنادق بالقاهرة.

سفير مصر بألمانيا: إشادة وترحيب دولى بخطاب الرئيس السيسى أمام مؤتمر ميونخ

أكد السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر لدى ألمانيا، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر ميونخ للأمن لقى إشادة وترحيبا كبيرا لدى زعماء أوروبا وقادة الفكر والسياسة فى العالم.

الإفتاء: لا يوجد فى الإسلام جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد فى الإسلام جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة وسلطان الحاكم وإذنه، ولا يعترف الإسلام بأى راية يقاتل تحتها المسلم إلا راية الدولة الوطنية التى تحمى الإسلام وجميع الأديان.