شكرا لقرائتكم خبر عن شينخوا: مصر تخطط لجعل العاصمة الإدارية أول مدينة غير نقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت قال فيه إن مصر تخطط لجعل عاصمتها الإدارية الجديدة أول مدينة غير نقدية فى البلاد كجزء من خطط مصر لدعم الشمول المالى.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريح طلعت خلال لقائه مع مايكل فرومان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد يوم الجمعة الماضى، وهو الاجتماع الذى ناقشا فيه خطط الشركة للاستثمار فى مصر فى مجال مدفوعات الحكومة الإلكترونية.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فإن طلعت شدد على أهمية الاستفادة من خبرات الشركة لتحقيق الخطط والمبادرات الإستراتيجية للبلاد بالتحول إلى مجتمع غير نقدى، وتحدث الوزير عن المشروعات التى يجرى تنفيذها من قبل الوزارة لبناء بنية تحتية تكنولوجية آمنة، والتى يمكن أن تدعم مبادرة مصر للشمول المالى بالتعاون مع البنك المركزى.

وقال طلعت إن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع التجارة الإلكترونية كجزء من الخطط لجعل مصر مركز إقليمى لهذه الصناعة العالمية وللنمو العالمى المتزايد على هذه الأنشطة التجارية.