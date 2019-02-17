شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الدكتور مصطفي مدبولي ، منذ قليل ، وفد اللجنة اليهودية الامريكية، وتناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية وسبل زيادة التعاون المشترك. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن مراجعة منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة.

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