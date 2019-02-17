شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تنشر صورا للدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، اليوم الأحد، صورا من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى مجال نشر إجراءات قيم النزاهه والشفافية، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه وتدريب المدربين لبعض كوادر جمعيات رجال الأعمال، الجهات الحكومية، والمجلس القومى للمرأة.

كما أوضحت الهيئة إنه يمكن التواصل مع الأكاديمية عن طريق على شبكة الانترنت:-