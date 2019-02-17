السيسى يبحث مع رئيس "تيسنكروب" العالمية إنشاء مشروع مجمع مصانع الأسمدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامته بميونيخ، "جيدو كيركهوف" الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" العالمية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط مجموعة "تيسنكروب" العالمية فى مصر، خاصة فى مجال الأسمدة، مشيراً إلى الحرص على دفع أوجه التعاون بين الجانبين.
وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" سعادته بلقاء الرئيس، مشيراً إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما تشهده من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، وفرص استثمارية واعدة.
وشهد اللقاء بحث نشاط المجموعة فى مصر، خاصة مشروع إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
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