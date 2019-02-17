شاهد فى دقيقة.. 5 خطوات لاستخراج رخصة قيادة لذوى الاحتياجات من المرور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد العديد من الأوراق والمستندات التى يقدمها مالك السيارة لاستخراج أوراق التراخيص لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين داخل وحدات المرور، ومنها: -استيراد السيارة باسم المعاق -شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى -أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى -ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 سى سى -يحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى من أنواع التصرفات القانونية خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها

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