المباحث تعول على كاميرات المحلات لحل لغز ذبح "عجوز إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

يكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم؛ لكشف ملابسات العثور على عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة.

وشكل اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث يترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال لتحديد هوية الجاني وضبطه.

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وعثرت قوات الأمن أمس السبت على جثة ربة منزل تدعى "عزيزة" وشهرتها "أم حمد" في العقيد السادس من العمر، بها جرح قطعي بالرقبة، ووجود بعثرة في محتويات الشقة التي تقيم فيها بمفردها.

وتحفظ رجال المباحث بقسم إمبابة على كاميرا مراقبة خاصة بمحل عطارة مجاور للمنزل محل الواقعة؛ لمعرفة المترددون على العقار في توقيت متزامن لارتكاب الجريمة.

بدوره، يعكف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة ومعاونيه على فحص علاقات المجني عليها التي يعود أصل إقامتها إلى محافظة أسوان، في الوقت الذي رجحت التحريات الأولية ارتكاب الجريمة بدافع السرقة لاكتشاف سرقة عقد ذهب كانت ترتديه الضحية، فضلا عن تمتعها بحب واحترام الجيران.