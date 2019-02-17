"ابحث مع الشرطة".. العثور على طفلين دون أهليتهما بمترو الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن جهودها للتوصل لأسرة طفلين عُثر عليهما بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق.
تبلغ لقسم شرطة رابع متر الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق بالعثور على طفلين الأول يدعى "حازم سمير عبد الجواد"، 11 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، و"زياد رجب سمير "، 7 سنوات مقيم بذات العنوان دون أهليتهما.
قرر الأول أنه ترك منزل أهليته بسبب انفصال والديه، وأنه مقيم بمنزل شقيقة والدته بمركز بني مزار في محافظة المنيا، والثاني قرر أنه ترك منزل أسرته، وأنه مقيم مع شقيقة والده بذات العنوان.
تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلين، واتخاذ إجراءات النشر، ومواصلة الجهود للتوصل لأهليتهما.
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