لغز سيارة "أوبل" في سرقة حقائب السيدات بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لم تمر سوى ساعات على حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" في البوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، حتى استيقظ قاطنوها على أخبار سرقة حقائب سيدات من قبل مستقلي سيارة ملاكي.
التاسعة صباح اليوم، استولى مجهولون يستقلون سيارة ملاكي ماركة "أوبل" على حقيبة ربة منزل بالمنطقة 317 (ج)، وأصيب بكسر في الذراع إثر سقوطها على الأرض.
وقال زوج الضحية إنهما توجها لتحرير محضر بقسم شرطة الهرم، خاصة أنها الواقعة الثانية في نفس اليوم بعد تعرض سيدة -أدلت بأوصاف نفس السيارة- للمصير ذاته في منطقة أخرى بحدائق الأهرام.
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