خلال 24 ساعة.. ضبط 132 قطعة سلاح ناري وأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان، الفيوم، المنيا، الإسكندرية) حملات أمنية وانضباطية مكبرة، لإعادة الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (132 قطعة سلاح ناري وأبيض، و21 قضية مخدرات، ومخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 702 حكم قضائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وجارِ استمرار الحملات.