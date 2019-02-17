لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطي .. مديريات الأمن توزيع كتيبات تثقيفية على الأطفال بالمدارس الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام عددٍ من ضباط مديريات الأمن المختلفة بزيارة لبعض أطفال المدارس الابتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجه إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بـ (عنوان ارسم .. لون -كلنا واحد)، و(صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة بأسلوب البازل) بهدف توعيتهم بثقافة العمل الأمني منذ الصغر من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة في حمايتهم وحماية أسرهم تحديداً في مجالي" المرور والحماية المدنية".

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعي مع كافة أطياف وفئات المجتمع وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن، وذلك لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم، وتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطي وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوي لحماية أمن المجتمع، من خلال شرح مُبسط لما يفرضه القانون من التزامات، بما يساهم في خلق أجيال جديدة تعي ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الانضباط والالتزام بالقواعد القانونية.