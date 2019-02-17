إحباط تهريب مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بـ 15 مليون جنيه لداخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، من ضبط 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام المدعوة "مونيكا.ى" مقيمة بمحافظة الجيزة، بإنهاء إجراءات حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية"، وتحوي ضمن مشمولها على أصناف مخالفة ومحظور استيرادها بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تم ضبط 4 آلاف كرتونة تحوي 550 ألف عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال، مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.