بعد تحذيرات "الفاو".. الزراعة تعلن الحرب على الجراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

حذرت منظمة الفاو للأغذية من خطر اجتياح آفة الجراد لكلاً من مصر والسعودية، بعدما رصدت نشاطا ملحوظا وزيادة في الأعداد متوجهاً إلى مصر عبر الحدود.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح، إن وزارة الزراعة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، لافتاً إلى أن مصر استعدت عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية.

وأضاف القرش، في تصريحات لمصراوي، هناك تعاون بين كافة أجهزة الوزارة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وتوفير كافة الاحتياجات للقواعد المنتشرة على الحدود للتصدي لتلك الأسراب القادمة من السودان ومناطق البحر الأحمر.

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وكشف الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات شكلت لجانا فنية لتكثيف أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في 5 مناطق حدودية على الحدود المصرية شمال خط عرض 22 حتى منطقة أبورماد لملاحقة الأسراب المشتتة التي تمت مكافحتها خلال الهجمات الماضية.

وقال السباعي لمصراوي، إن اللجان الفنية قامت بتوسع عمليات البحث والاستكشاف لرصد الجراد دائرة المكافحة وأعمال الرصد للجراد الصحراوي لمساحة 1850 هكتار، لافتاً إلى التنسيق الدائم عبر قواعد الجراد في المناطق الشرقية والغربية من البلاد وإيفاء كل قاعدة بنتائجها لاتخاذ القرار السليم.

وأكد على التنسيق التام مع منظمة " الفاو" لمتابعة تطورات خروج اتجاهات الأسراب من دول الجوار سواء المملكة العربية السعودية أو السودان بعد أعمال المكافحة المعنية بيهم.

وأشار رئيس مكافحة الآفات، إلى أنه من المتوقع تحرك مجموعات من الجراد الناضج المجنح وبعض الأسراب الأخرى شمالًا على امتداد الساحل وصولًا إلى جنوب شرق مصر بنهاية الشهر.