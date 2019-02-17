القوى العاملة: طرح 1345 فرصة عمل بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم

يستأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، حيث يقوم بزيارة لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر، أن يفتتح الوزير، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فاعليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة وتسليم بعض شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، بجانب تسليم عدداً من عقود العمل علي ذوي الاحتياجات الخاصة، وطرح 1345 فرصة عمل للشباب يخصص منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك بمنشآت شرم الشيخ.

كما يشهدان توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لنحو 10150 عاملا بفنادق وقري شرم الشيخ.

كما تعرض مديرية القوي العاملة تجربة إحدى الفنادق الكبري لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ختام ندوة العمالة غير المنتظمة سيتم توزيع شهادات تقدير علي عدد من الشركات العمالة بالمحافظة وتسهم في تشغيل العمالة غير المنتظمة ، فضلا عن بعض فنادق شرم الشيخ وطابا.