"شاكر": مصر تستكمل إجراءات الربط الكهربائي مع أوروبا عبر قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، سفير قبرص بالقاهرة (Kharis Moritzis)؛ لبحث مستجدات مشروع الربط الذي يتم تنفيذه مع قبرص واليونان، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وأشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا من خلال قبرص، مؤكدًا على أنه يتم حاليًا التنسيق الجيد لمراجعة وتقييم دراسة الجدوى المقدمة من الجانب القبرصى.

وأكد شاكر أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الإستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، وبهذا ستكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

وأشاد بالمجهودات التي تقوم بها شركة Euro Africa في هذا الصدد، موضحًا أننا بذلك نكون قد نجحنا في وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط، والذي سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

وأشار شاكر إلى الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة حتى يتم التوقيع مع الجانب القبرصي، مؤكدًا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة وخاصة المتجددة منها.

وأشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

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ولفت إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل قدرات تصل إلى نحو 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الربط الذي يتم تنفيذه حاليًا مع السودان.

وأضاف أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأضاف أن هذا المشروع يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

وأكد أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر وقبرص، فضلًا عن تحقيق مزايا لهما أخذًا في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة وزيادة القدرات المتاحة، وكذلك التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقًا لمتطلبات التنمية، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا، وبهذا ستكون مصر ناقلا هاما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

ويأتي ذلك تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.