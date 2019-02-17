الشريف: البرلمان نقل نبض الشارع خلال مناقشة التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الإدارة الحكيمة للدكتور الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لجلسة نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور، في ضوء الطلب المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب،كانت شديدة الحكمة حيث أعطى الفرصة للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.

وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن إعطاء رئيس مجلس النواب المساحة الكاملة للرأي والرأي أثناء نظر التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، شيء يُحسب في تاريخ هذا البرلمان، مشيداً أيضا بأداء النواب المتميز ووطنيتهم العالية.

وفي ذات السياق، أشاد السيد محمود الشريف، بدور الصحافة المصرية، والتي أوضحت الصورة حول التعديلات ونقلت نبض البرلمان وأدائه المتميز.

كما أشاد وكيل أول مجلس النواب، بدور الأمانة العامة والمكتب الإعلامي للمجلس ممن قدموا صورة مشرفة عن مجلس النواب.​