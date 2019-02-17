برلماني يتقدم بأول طلب إحاطة لوزير الإسكان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لعاصم الجزار وزير الإسكان الجديد، بشأن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة حضور الوزير للجنة لعرض استراتيجية عمل الوزارة.

وطالب العقاد فى بيان له، اليوم الأحد، الوزير بضرورة وضع أولويات وترتيبها وفقا لصالح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة لقاعدة بيانات دقيقية وحصر شامل لكل المشروعات المتوقفة الخاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب على مستوى الجمهورية على أن يكون هذا الملف أول اهتمامات الوزير الجديد.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف العشوائيات وتنمية موارد المياه ومحطات المعالجة، من أبرز الملفات إلى جانب الصرف الصحى ومياه الشرب، مطالبا الوزير بضرورة وقف النمو العشوائى، وفيما يخص التشريعات أكد أن تعديل قانون البناء الموحد من أهم الأولويات، والتسجيل العقارى، والمطور العقارى، وتنظيم جهاز مياه الشرب، مؤكدا أن الوزير لديه خبرة كبيرة فى مجال العمل فى الإسكان والصرف الصحى.​