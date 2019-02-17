طالبات أولى ثانوي بالسنية يبدين آرائهن في نظام الثانوية المعدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تباينت ردود أفعال طالبات الصف الأول بمدرسة السنية الثانوية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، بمحافظة القاهرة، بشأن نظام الثانوية المعدل، الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الحالي 2018/2019.

وشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عملية تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السنية الثانوية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، بحضور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل.

وقالت الطالبة شيرين محمد، إنها سعيدة باستلام جهاز "التابلت"، ولكنها حتى الآن لا تعلم آلية الدراسة والامتحان من خلاله.

وأضافت إحدى الطالبات، أن الوزارة تسعى لتحويل نظام التعليم من الحفظ إلى الفهم، مؤكدة أن هذا التفكير خطوة جيدة لتطوير نظام التعليم في مصر.

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فيما أبدت طالبة أخرى، تخوفها من امتحانات النظام المعدل للمرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن الامتحانات التي أدتها خلال الفصل الدراسي الأول كانت صعبة ولم تتدرب عليها من قبل.

واستطردت إحدى الطالبات، قائلة إنها اعتادت على الحفظ وتوقع الأسئلة على مدار السنوات التسع الماضية، وفجأة تغير النظام وأصبح مطلوب منهم الفهم والتحليل، مبدية رأيها بأنه كان من الأفضل تطبيق النظام على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الابتدائي.

وطالبت الطالبات، وزارة التربية والتعليم، بإجراء العديد من الاختبارات التجريبية والتدريبات؛ حتي يألف الطلاب مسألة أداء الامتحانات علي أجهزة التابلت، مشيرين إلى أنه رغم أن الامتحان القادم في شهر مارس تجريبي، ولا يوجد درجات عليه كما أعلنت الوزارة، إلا أنها تري أن امتحان واحد لا يكفي.

وبدأ توزيع أجهزة "التابلت"، على جميع المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة، اعتبارا من اليوم الأحد.​