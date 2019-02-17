أخبار مصر | رئيس "تيسنكروب" يؤكد لـ السيسي حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "تيسنكروب" يؤكد لـ السيسي حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته بميونيخ جيدو كيركهوف الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" العالمية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط مجموعة "تيسنكروب" العالمية فى مصر خاصة فى مجال الأسمدة، مشيراً إلى الحرص على دفع أوجه التعاون بين الجانبين.

وقد أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" بلقاء السيسي، مشيراً إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما تشهده من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، وفرص استثمارية واعدة.

وشهد اللقاء بحث نشاط المجموعة فى مصر خاصة مشروع إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.