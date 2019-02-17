أخبار مصر | بشروط.. "الأوقاف" تسمح للواعظات بمرافقة بعثة الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشروط.. "الأوقاف" تسمح للواعظات بمرافقة بعثة الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح باب التقدم أمام الراغبات من واعظات الأوقاف المعتمدات ممن تنطبق عليهن شروط التقدم لمرافقة بعثة الحج للعام الحالي ١٤٤٠ هـ، بشرط ألا يقل سن الواعظة المتقدمة عن خمس وأربعين سنة ولا يزيد عن خمس وخمسين سنة عند الإعلان.

واشترط وزير الأوقاف، أن تجتاز الواعظة جميع الاختبارات المقررة لذلك، مطالبا الراغبات من واعظات الأوقاف ممن تنطبق عليهن الشروط التقدم بطلبهن باسم رئيس القطاع الديني في موعد أقصاه أسبوع.

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من ناحية أخرى، استنكر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء اليوم السبت، مشيدًا ببطولة وببسالة رجال القوات المسلحة العظماء التي تصدت لهذه المحاولة الفاشلة، حيث قامت قوات المسلحة بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين.

وأوضح الوزير في بيان له، أن فلول الإرهاب وداعموه إلى زوال، وتلك المحاولات من الجماعات الإرهابية التي يقصد بها زعزعة أمن واستقرار البلاد هي محاولات البائسين المحبطين التي لا تزيدنا إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهابين، محتسبًا شهداءنا الأبطال عند الله (عز وجل) سائلا الله لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان، متمنيًا لجميع المصابين من أبناء قواتنا المسلحة الشفاء العاجل.