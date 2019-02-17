أخبار مصر | الإثنين.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الاثنين 18 فبراير، مؤتمرا صحفيا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 20182019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.
فى سياق منفصل أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر قرارا بشأن تعميم الزي الموحد على الطلاب أو المعلمين بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما حدث في محافظة الوادي الجديد مبادرة من المحافظ وننظر إليها باهتمام ونتابعها ولكنها ليست مبادرة قومية على مستوى الدولة في الوقت الحالي.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن محافظ الوادي الجديد نفذ مبادرة جميلة تتعلق بزي مدرسي للسادة والسيدات المعلمين والإداريين بمحافظته لتوحيد المظهر وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته وإذا بمواقع التواصل تموج بالأسئلة والإشاعات والسخرية غير المبررة كلما اجتهدنا لنقدم شيئا أفضل.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصرح بأي شيء يتعلق بالزي المدرسي ولم أقول شيئا عن تحمل المعلم أي مبالغ مادية (٥٠ ٪ من التكلفة) كما يشاع على مواقع التواصل.
وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه "إذا أراد البعض معرفة المزيد فليتوجهوا بالسؤال الي السيد المحافظ أو مدير المديرية في الوادي الجديد، وكما نعلم جميعا فإن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة ولذلك اتمني أن نتعاون جميعا في تشجيع كل محاولات الإصلاح صغرت أو كبرت وأن نتعاون على تطوير الأفكار بحوار إيجابي مع الابتعاد عن نقل معلومات لا صاحب لها يوما بعد يوم وبلا مرجعية كي نجلد أنفسنا ونحطم من اجتهد ونوقف قطار التقدم".
وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن السخرية من كل شيء والجدل غير الهادف لن يساعدوا الوطن ولن يساعدوا من يجتهد للإصلاح.