أخبار مصر | وزيرة الصحة تراجع استعدادات قنا لتنفيذ مبادرة فيروس "سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تراجع استعدادات قنا لتنفيذ مبادرة فيروس "سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الطبية في قنا، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مستشفى قفط المركزى التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، حيث أبدت عدم رضاءها عن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث وجدت ان قسم الرعاية المركزة متوقف عن العمل، كما وجدت عدد من المرضى بقسم الطوارئ يتلقون الخدمة الطبية جالسين على المقاعد.

ووجهت هالة زايد، التمريض وإدارة المستشفى بتدارك هذا الخطأ، موضحة أن غرفة الإنعاش تفتقد لمعايير الجودة، فضلا عن عدم وجود قائمة واضحة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقدت أقسام الحضانات والنساء والولادة، والغسيل الكلوي.

وأكدت الوزيرة أن نسبة التشغيل بالمستشفى متدنية، الأمر الذي لابد أن يكون مقابله إعادة لتشغيل المستشفى بما يحقق أقصى استفادة من إمكانيات المستشفى لصالح المرضى.

يُذكر أن سعة المستشفى 62 سرير، كما تحتوى على 8 أسرة رعاية مركزة، وغرفتين للعمليات الجراحية، و20 ماكينة غسيل كلوي.

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وتفقدت وزيرة الصحة، المجمع الطبى التابع للتأمين الصحي، والمقرر أن يكون ضمن منظومة المستشفيات النموذجية بما يحتوى على تجهيزات على أعلى مستوى، حيث يتكون من 4 أدوار وبه كافة التخصصات الطبية، ويحتوي على 74 سرير، و10 أسرة رعاية مركزة، و18 ماكينة غسيل كلوي، ومعمل كيمياء، وpcr, وهرمونات، وقسم للأشعة، ولجنة لوسنتس، ومدرسة ومعد للتمريض.

كما تفقدت أقسام المستشفى، ووجهت بتوفير جهاز لقسطرة القلب للمرضى، كما وجهت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، بتوفير أدوية مرضى الكلى داخل وحدة الغسيل، حرصا على عدم تحملهم أى مشقة في حصولهم على العلاج.

وتفقدت هالة زايد، مركز أورام قنا ، وحرصت على تفقد وحدة الطب النووى، وراجعت عدد المترددين على أقسام المركز، واطمئنت على عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج، ووجهت بتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وأضافت أن المركز يقدم خدمة طبية ذات جودة عالية، حيث يحتوى على 100 سرير، ويتردد عليه 800 مريض شهريا، ويجرى 41 عملية جراحية شهريا، كما يتردد عليه 375 مواطن لتلقى العلاج الكيماوي شهريا، فيما يتردد حوالى 179 مواطن على عيادة الآلام بصفة شهرية.

وحرصت وزيرة الصحة، على مراجعة جاهزية واستعدادات المحافظة لإستقبال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار" 100 مليون صحة"، و التى من المقرر أن تبدأ في قنا ضمن محافظات المرحلة الثالثة فى الأول من شهر مارس، مؤكدة توفير كافة الإمكانيات للوصول إلى المستهدف المطلوب.

وراجعت الوزيرة، سير عمل مبادرة المسح الطبى لطلاب المرحلة الإبتدائية للكشف المبكر عن" الانيميا، والسمنة، والتقزم"، التى انطلقت أمس الأحد، مشيرة إلى أنه من يثبت إصابته سيتم إعطائه العلاج بالمجان.