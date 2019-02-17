مصر | جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة شاب داخل شقته في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة شاب داخل شقته في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية التي أجراها فريق من نيابة السلام، في واقعة العثور على جثة شاب متوفيًا داخل شقته بمنطقة النهضة، عن عدم وجود شبهة جنائية.

وأكدت معاينة النيابة أن الشاب توفي نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وانتقل فريق من نيابة السلام إلى موقع العثور على جثة شاب داخل شقة بالسلام، لإجراء المعاينة، وكشف ملابسات الحادث.

وكما استدعت النيابة، فريق من مصلحة الطب الشرعي، لعمل تقرير مبدئي عن أسباب الوفاة.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة "م. ن" عاطل، داخل شقته بمدينة السلام.

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وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الوطن.. ويؤكد: ضحوا بأغلى ما يملك الإنسان

قدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، العزاء إلى الشعب المصري العظيم في شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الخسيس أمس السبت، في اشتباكاتهم مع عناصر إرهابية في شمال سيناء.

وأكد المستشار إسلام توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، أنهم استشهدوا صونا لمقدسات الوطن، وحمايته من دنس المخربين مضحين بأغلى ما يملك الإنسان "الروح والدم"، كما أنهم أحياء عند ربهم بعد أن رفعه إلى جنات الخلود، ونالوا أرفع الأوسمة وأعلى الدرجات "درجة الشهادة".

وأضاف نادي قضاة مجلس الدولة أن هذه الأحداث لا تزيد الشعب المصري إلا صلابة متماسكا.

واختتم : حفظ الله مصر، وربط على قلوب أهل الشهداء بالصبر، وخذ بيدهم الي الثواب والأجر.